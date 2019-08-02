ماني وكيل آدم على ذرّيّته !

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العنوان مثلٌ معروف عندنا في منطقة الباحة..ويعني أنني لست وكيلاً على البشر من قبل أبينا آدم حتى أتحمل كلَّ مشاكلهم وقضاياهم.

نعم..الأخوّة لها حقها..والجوار له حقه..والعروبة والإسلام والإنسانية..جميعها لها حقوقها المرعيَّة..ولها مكانتها..بل وقداستها إذا كان الأمر يتعلق بأمر مقدس..كالمسجد الأقصى مثلاً لدى المسلمين..الذي اغتصبه اليهود من العرب بتواطؤ بشع من حكام الباب العالي في أسطنبول الذين سمحوا منذ البداية بهجرة اليهود من الأندلس إلى بلاد الشام وتحديداً أرض فلسطين..بل وأرسل الخليفة العثماني سفن الخلافة لنقل اليهود من هناك بدلاً من إرسال الجند لنجدة أخوانه المسلمين الذين كانوا يسامون سوء العذاب في محاكم التفتيش العنصرية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.

ثم بتواطؤ من بني عثمان أيضاً حين صكّوا الفرمانات التي تسمح بامتلاك اليهود لأراضي العرب في فلسطين وسورية ولبنان(بلاد الشام آنذاك)التي كانت خاضعة للنفوذ العثماني..فأصبح اليهود الطامحون أصلاً إلى السيطرة على الأقصى يشترون ملايين الهكتارات بثلاثة أضعاف ثمنها من الفلسطيني الذي أغراه المال ففرط بأرضه وأصبح يعمل سمساراً لأرض أبيه وجده.

وبعدما انقشعت غمة(الخلافة)كان الانتداب البريطاني والفرنسي للأسف يضرب بأطنابه على بلاد الشام..والجهل والضعف والفقر يضرب بأطنابه على بقية البلدان العربية التي عمل بنو عثمان على تجهيلها ونهب خيراتها وبعث خيرة شبابها إلى جبهات القتال ليدافعوا عن رفاه الخليفة.

ثم كان ما كان من قصة سايكس بيكو وما بعده..والقصة معروفة..لكن ما لا يعرفه البعض من الجيل الحالي خصوصاً أنه عندما تحركت الشهامة والنخوة العربية لاستعادة الأقصى تحركت معها خسة ودناءة الذين باعوا أرضهم من الأساس..فاشتغلوا عملاء عند(ربهم)اليهودي..وتآمروا على الجيوش العربية المشاركة ولحقت بها الهزائم..وقتل فيها جنود أطهار ذهبوا للدفاع عن أرض من غدر بهم في نهاية المطاف.

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وأذكر هنا شهداء الجيش السعودي عليهم شآبيب الرحمة الذين سالت دماؤهم الطاهرة فوق أرض من يشتمنا اليوم كبيرهم وصغيرهم..ويعسف بقدمه القذرة على راية بلادي وحكام بلادي الذين لم يتخلوا يوماً عن دعم القدس ودعم الفلسطينيين رغم وقوف خطبائهم على المنابر للدعاء على آل سعود..ورغم ارتزاق إعلامييهم من كل جهة تدفع دولاراً من أجل شتم آل سعود..ورغم رقصهم واحتفالهم حتى في أعراسهم بشتم آل سعود.

وهنا أعود لأذكّر بالمثل أعلاه..فأقول..عندما احتل اليهود القدس كان سلاح الملك عبدالعزيز الخيل والسيف والبنادق البدائية ولم يكن يملك صواريخ إسرائيل ولا طائرات بريطانيا ولا سفن أمريكا..ومع ذلك رفض رفضاً قاطعاً هذا الاحتلال..وما زال أبناؤه وأحفاده من بعده على هذا النهج..ولكن هذا لا يعني أن السعودية هي المسؤولة عن تحرير الأقصى وحدها..وليست هي الدولة العربية وحدها ولا الإسلامية وحدها..والقدس ينبغي أن يبقى قضية أمة إسلامية كاملة لا قضية قطر من الأقطار..وقبل ذلك يجب أن يكون قضية أصحاب الدار الذين يبيع فيهم اليهود ويشترون بشيكل..والذين انقسموا رغم الشتات إلى منطقتين لأطماع سياسية ومالية..والذين أتخمت أرصدتهم في تل أبيب بمعونات الدول العربية..وأصبحوا سماسرة قضية بعدما كان آباؤهم وأجدادهم سماسرة أرض وعملاء احتلال..وقد شهدنا قبل فترة كيف اختل الأمن في إسرائيل بمجرد خروج مجموعة من اليهود الفلاشا(الرجال)الذين يطالبون بحقوقهم..بينما الفلسطينيين المنبطحين والمستمتعين بشتم محمد بن سلمان لو خرجوا بسكاكين المطبخ إلى شوارع القدس لطردوا اليهود منها.

المملكة العربية السعودية ليست وكيلة على بلاد الشام ولا فلسطين ولا على أي شبر خارج أرضها..وليس المطلوب منها أن تضحي بأبنائها وأموالها ومصالحها ورفاه شعبها من أجل مجموعة سماسرة وعملاء ومرتزقة يشتمونها بالليل والنهار..والمغربي والجزائري والتونسي والليبي والسوري والمصري والعراقي واليمني وكل عربي وكل مسلم مسؤولون حتى هم عن القدس وليس السعودي فقط.

وأحياناً كم أتمنى ومن الأعماق أن تتوقف المليارات السعودية عن دعم القضية..وأن تعلن السعودية بأنها ليست وكيلة آدم على ذريته..ولكنني أعرف حكامنا الذين تشتمونهم..أعرف أن قاماتهم أعلى من طويق وصدورهم أوسع من الربع الخالي..وصبرهم على أذاكم يهون أمام القدس وأمام مسؤولياتهم العربية والإسلامية.

