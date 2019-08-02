السعودية تُشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي لـ«المنديل الكشفي»

شاركت جمعية الكشّافة العربية السعودية، كشّافة العالم، أمس الخميس، الاحتفال باليوم العالمي للمنديل الكشفي، الذي يُقام في الأول من شهر أغسطس من كل عام؛ حيث يرتدي جميع الكشافين حول العالم الحاليين والقدماء المنديل الرسمي لجمعياتهم الوطنية، ويتخذونه فرصة لإظهار الحركة الكشفية، وإيصال صورتها لمختلف المجتمعات .

وأقامت الجمعية حفلًا بالمناسبة في مقرها الرئيس بالرياض بحضور منسوبي أمانة الجمعية تضمّن تعليق المنديل الكشفي رقم 1400 في أحد ممرات الجمعية ضمن حرص العلاقات العامة بالجمعية على توثيق الأحداث والمناسبات الكشفية بالاحتفاظ بمنديلها الكشفي.

وكان المشاركون في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفي المنافذ والوحدات الكشفية في المناطق والمحافظات في أندية الأحياء والأندية الموسمية ومكاتب الرواد الكشفية بالمملكة قد احتفلوا بالمناسبة؛ حيث تبادل الكشافون التهاني بالمناسبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي وأبرزوا المنديل الكشفي بصور عدّة.

كما شارك بالمناسبة أفراد الكشافة السعوديون المشاركون في الجامبوري الكشفي العالمي الرابع والعشرين المقام حاليًّا في أمريكا والمشاركون في المخيّم الكشفي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمرحلة الكشّاف المتقدّم في سلطنة عمان.

وتعود فكرة هذا اليوم إلى دعوة من كشّافة النمسا بمناسبة المئوية الكشفية العالمية عام 2007م لتشجيع فكرة العمل الكشفي في مختلف المجتمعات فيما ترجع فكرة المنديل إلى تاريخ بداية الحركة؛ حيث اختار مؤسسها اللورد بادن باول المنديل المثلث كرمز للكشافين حول أعناقهم ليستفيدوا منه في مختلف أعمالهم ومنها الإسعافات الأولية.