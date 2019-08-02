«سيرة أمير ومسيرة قائد».. كتاب جديد يرصد خطى ولي العهد الإصلاحية في المملكة

«سيرة أمير ومسيرة قائد».. عنوان المؤلف الجديد للكاتبة الإعلامية كريمة أبو العينين، وفيه تناولت مسيرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفى كتابها الصادر عن دار «النخبة للنشر» والذي تجاوز المئة صفحة، بدأت الإعلامية كريمة أبو العينين كتابها بإهداء تحدثت فيه عن أصحاب العقول المستنيرة، والآراء الصائبة.. وخصت سمو ولي العهد بهذه الصفات، لما قام به من تغيير جذري في أجواء المملكة.

وخصت الكاتبة، بالذكر خطى ولي العهد الإصلاحية نحو المرأة وإعطائها قدر كبير من الحرية، كما تحدثت الكاتبة عن السياسة الخارجية التي نجح سمو ولي العهد في انطلاقها، وتعدد العلاقات، وأيضًا قول الحق، والوقوف بجانبه مهما كانت التحديات والمراهنات.

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وتدليلًا على ما تقول، ذكرت الكاتبة ما قاله زعماء ورؤساء العالم والشخصيات البارزة عن ولي العهد، وكيف أحدثت فترة ولايته للعهد، وتبوأه المناصب المتعددة، فارقًا وفرقًا في أجواء المملكة إقليميًّا ودوليًا.

«الأمير محمد بن سلمان.. سيرة أمير ومسيرة قائد».. مؤلف جديد للإعلامية كريمة أبوالعينين، التي تشغل منصب رئيس تحرير بالتلفزيون المصري، كما أنها تعمل محللًا سياسيًّا وكاتبة مقالات في عدد من المواقع والجرائد المصرية والعربية.

المؤلف الجديد للكاتبة، الذي نفذت طبعته الأولى، وتستعد لطباعة الثانية، سبقته مجموعات قصصية من بينهم «ست والسلام»، «ضل راجل»، و«حكايتها»، و«الحالة الاجتماعية.. منفصلة»، ورواية «زمن روبابيكيا». ويُعرف عن نهج الإعلامية كريمة أبوالعينين في قصصها القصيرة أنها تغوص في أعماق الحياة الاجتماعية، وتستخرج كل ما فيها من سعادة وشقاء، وتفرد للمرأة الحديث، وتناصرها في سعيها الدؤوب نحو تحقيق ذاتها، وتبوّء مكانتها التي كفلها لها الدين.

