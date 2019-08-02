الهلال الأحمر بالقصيم يؤهل منسوبي الأمن العام المشاركين في الحج

نفّذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، دورة في الإسعافات الأولية لعدد من منسوبي الأمن العام بالمنطقة المشاركين في موسم حج لهذا العام 1440هـ، بحضور مدير إدارة التدريب بمديرية شرطة منطقة القصيم العميد عبدالعزيز بن إبراهيم الجاسر ومدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم الإخصائي خالد الفرحان، واستمرت الدورة على مدى يومين .
وتحرص هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم على تقديم العديد من الدورات خصوصًا للمشاركين في موسم الحج؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية اللازمة لمحتاجيها من الحجاج والزائرين .
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