بالصور.. أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض والأمراء أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر الأمير بندر بالرياض، مساء أمس الخميس، المعزين من الأمراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما استقبل الأمراء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني بدولة الإمارات، الذي قدم العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز .

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.