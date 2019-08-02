«مدني المدينة» تنتهي من تنفيذ أكبر خطة لمواجهة الطوارئ

تسعى المديرية العامة للدفاع المدني، ممثلة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى تسخير كافة إمكانياتها البشرية والآلية للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، خلال مدة إقامتهم بالمدينة المنورة اثناء موسم حج ١٤٤٠هـ.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لتنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خلال موسم الحج، والتي تضمنتها الخطة المعتمدة من أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف من مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.

وأوضح الحربي، أنه تمت متابعة جميع مساكن الحجاج بالمدينة المنورة، والتأكد من شروط السلامة، ورصد المخالفات، وتطبيق العقوبات على المخالفين لذلك من خلال القيام بجولات تفتيشية مفاجئة يتم تنفيذها من قبل الجهات الرقابية والمعنية بإسكان الحجاج.

وأضاف الحربي: إنه بناءً على خطة حج موسم هذا العام ١٤٤٠ تم تهيئة ٥٨ وحدة دفاع مدني بالمنطقة، تساندها ١١ وحدة موسمية منها ٧ مراكز موسمية على الطرق الخارجية، التي يسلكها الحجاج من والى المدينة، و٤ وحدات داخلية بالمنطقة المركزية، (مدينة استقبال حجاج البر، حجاج البحر، ووحدة الطيران العامودي)، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية، منها: توزيع النشرات وتركيب عدد من اللوحات الإرشادية بالأماكن التي يرتادها الحجاج، بالإضافة إلى توزيع عدد من الأفلام الموجهة للحجاج وبلغات مختلفة.

وأعرب الحربي، عن شكره وامتنانه لدعم أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، ونائبه على ما يُقدم من دعم لجهاز الدفاع المدني، بما يساهم في خدمة ضيوف الرحمن، وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

