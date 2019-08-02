جولات مكثفة لبلدية بارق على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية

كثّفت بلدية محافظة بارق جولاتها التفتيشية والرقابية، التي شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة رقابية أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتّأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية بعدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية عن مصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسجّلت عددًا من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب إغلاق 3 محلات تجارية .

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أنّ الحملات التفتيشية على جميع المواقع التي تقع في نطاق البلدية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية للقضاء على الظواهر السلبية، ومتابعة جميع المعروضات الغذائية؛ للتّأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى توافر اشتراطات السلامة والنظافة داخل المواقع وللعاملين فيها.