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قيمة أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 02-07-2019

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يبحث الكثير من المواطنين في شتى بقاع الأرض عن سعر الذهب، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث يعتبر الذهب من أبرز المعادن التي يبحث عنها المهتمين في سعر الذهب،هذا ويهتم المستثمرن والمدخرون وأصحاب محلات الصاغة والشاب المقبل على الزواج، بسعر الذهب في كافة البلدان العربية، هذا ويعيش الذهب حالة من التأرجح المستمر طيلة الأسبوع الماضي بين صعود وإنخفاض، ويرتبط الذهب في العديد من العوامل سعر الدولار وسعر برميل النفط والعرض والطلب، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بتحديث دوري لأسعار الذهب وعرض الأسعار بشكل يومي ودوري.

قيمة الذهب

تتأثر قيمة الذهب بالعديد من العوامل المحلية والعالمية، ومن ابرز تلك العوامل سعر الدولار وعدم إستقراره، وتختلف قيمة الذهب من دولة لأخرى، وذلك تبعاً للعديد من العوامل المعينة، ويعتبر الذهب من أبرز وأهم المعادن في العالم كونه هو المعدن الوحيد الذي يوجد عليه إقبال كبير من قبل المواطنين، ويهتم الكثير من المواطنين بالذهب وبقيمته.

سعر الذهب في اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 170.58 ريال سعودى $45.48
سعر الذهب عيار 22 156.36 ريال سعودى $41.69
اسعار الذهب عيار 21 149.26 ريال سعودى $39.79
اسعار الذهب عيار 18 127.94 ريال سعودى $34.11
سعر الذهب عيار 14 99.50 ريال سعودى $26.53
سعر الذهب عيار 12 85.29 ريال سعودى $22.74
اسعار أوقية الذهب 5,305 ريال سعودى $1,414
اسعار جنيه الذهب 1,194 ريال سعودى $318.34
اسعار كيلو الذهب 170,578 ريال سعودى $45,476

 

 

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