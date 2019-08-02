شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يتسلّم التقرير الإحصائي لـ «مكافحة المخدرات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة. تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة. وتضمن التقرير الذي سلّمه مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء محمد القرني للأمير خالد الفيصل، إحصاءات عن جهود المديرية في ضبط المهربين والمروجين ومنع دخول المخدرات وترويجها.



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