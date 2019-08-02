شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق موسم الطائف في «مصيف العرب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

انطلقت أمس (الخميس)، فعاليات موسم الطائف «مصيف العرب»، إذ جاءت الانطلاقة مزدانة بالنسمات الباردة والورود النديّة والفواكه الموسمية، وتمت تهيئة المداخل الرئيسية لمدينة الطائف وتزينت بالأعلام والإعلانات إيذاناً بانطلاق «موسم الطائف» مصيف العرب في نسخته الأولى الذي يستمر شهرا كاملا، في احتفاء سنوي وكرنفال يعيد بريق الأصالة العربية في جنبات سوق الخليج 365 وساحة ميدان الهجن، وينشر الفرح والبهجة في قرية ورد، ويستثير الحماس مع فعاليات سادة البيد المخصص للمشي الجبلي، ويصل مداها للأسواق والمعالم السياحية والتاريخية. وتستقبل المناطق الرئيسية الـ4 المخصصة لاحتضان أكثر من 70 فعالية رئيسية على مدى 31 يوماً في «سوق الخليج 365، ومهرجان ولي العهد للهجن، قرية ورد، الهدا والشفا»؛ الزوار الذين جاؤوا للاستمتاع بأجواء مدينة الطائف، التي تستعيد رونقها باعتبارها مصيفا للعرب، بتاريخها وعمقها الحضاري وتنوعها الثقافي والفني، مع جاهزية متكاملة للخدمات والبنية التحتية، ووسائل النقل والوحدات السكنية، في رحلة ممتعة خلال شهر كامل، ترسخ فيه المملكة مكانتها كوجهة سياحية عالمية. ويلحظ الزائر سريعاً، عند الوصول إلى بوابة سوق الخليج 365 الأثرية، أن يوماً واحداً، وربما عدة أيام لا تكفي لاستيعاب هذا الزخم الحضاري الجميل، إذ مع كل خطوة يسافر الزائر مئات الأعوام عبر الزمن ليشاهد القوافل والشعراء والعلماء والفرسان، ويتنقل بين الأسواق التاريخية ويعيش الحضارة العربية كما هي عبر أكثر من ألفي ممثل محترف، بزيهم التراثي ولغتهم الفصحى، ومظاهر الكرم والترحاب، وفي زاوية أخرى مع أعتاب «حي العرب» نصل إلى أمتع الرحلات بين عواصم ومناطق وأسواق ومطاعم ومنتجات 11 دولة عربية في مقدمتها المملكة إضافة إلى الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر ولبنان والأردن والعراق والمغرب وتونس.