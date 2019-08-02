القويحص يوقع اتفاقية لرفع كفاءة مشاريع الأمانة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، عقداً لتشغيل وتطوير مكتب إدارة المشاريع مع إحدى الشركات العالمية للاستشارات الهندسية، لرفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الأمانة. وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، عقداً لتشغيل وتطوير مكتب إدارة المشاريع مع إحدى الشركات العالمية للاستشارات الهندسية، لرفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الأمانة. وأوضح مستشار أمين العاصمة المقدسة مدير عام مكتب إدارة المشاريع المهندس ياسر الغامدي، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن إطار إعداد منهجية متكاملة لمكتب إدارة المشاريع بالأمانة وتحقيقاً لمتطلبات البرنامج الوطني لمتابعة المشاريع ومكتب إدارة المشاريع بوزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين القدرة في إدارة المشاريع بشكل احترافي ومتوافق مع المنهجيات العالمية في إدارة المشاريع وتحسين كافة الأعمال.



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