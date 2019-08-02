شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حظر دخول أسطوانات الغاز بمخيمات الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الجمعة)، حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقرات الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي تفرضها المديرية للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر، وخلال فترة وجود الحجاج بها وحتى مغادرتهم.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في الحج المقدم محمد الحمادي، أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إذ ستتم مصادرة كل ما يتم ضبطه من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين الأمن العام والدفاع المدني في تنفيذ قرار الحظر.

وطالب الحمادي مؤسسات الحج والطوافة وبعثات الحج ومجموعات الخدمة الميدانية للحجيج، بالالتزام بحظر دخول واستخدام الغاز المسال بالمشاعر حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.