شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العُليا: اليوم غرة ذي الحجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت المحكمة العليا، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء أمس (الخميس)، بشهادة عدد من الشهود العدول. أعلنت المحكمة العليا، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء أمس (الخميس)، بشهادة عدد من الشهود العدول. وقالت المحكمة في بيان لها، إنها عقدت جلسة مساء أمس متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء أمس بشهادة عدد من الشهود العدول، وبهذا يكون اليوم (الجمعة) هو الأول من ذي الحجة، حسب تقويم أم القرى، فيما يوافق الوقوف بعرفة (السبت) 10 أغسطس الجاري، وعيد الأضحى المبارك (الأحد) الذي يليه.



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