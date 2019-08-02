شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في تنصيب الرئيس الموريتاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نواكشوط)

ترأس المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، ممثلا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة المشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة نواكشوط أمس (الخميس).

ونقل الوفد تهاني خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسيقوم الوفد على هامش مشاركته في الاحتفالية، بزيارة مسجد الملك فيصل (رحمه الله)، ومن ثم حضور حفل الغداء الذي سيقيمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري تكريماً لهم.