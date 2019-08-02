شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور باكستاني لـ«الخليج 365»: «الرؤية» أحدثت نقلة نوعية في خدمات الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

ثمن عضو مجلس الشيوخ الباكستاني رئيس جمعية أهل الحديث المركزية البروفيسور ساجد مير لـ«الخليج 365» حرص المملكة على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب. مشيرا إلى العلاقات الراسخة والاستثنائية بين الرياض وإسلام أباد. وأكد أن الإنجازات الكبيرة والنجاحات الباهرة التي حققتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على مدى مواسم الحج في السنوات الماضية أثبتت أن جميع الحجاج من مشارق الأرض ومغاربها في قلب المملكة.

وأشاد مير برؤية ولي العهد التي تدفع نحو التحول الذكي لكافة الخدمات في مختلف القطاعات بشكل عام وقطاع الحج والعمرة بشكل خاص، وما أحدثته من تحول جذري ونقلة نوعية في جودة الخدمات التي أدهشت ضيوف الرحمن كونها تلبي رغباتهم واحتياجاتهم بمستوى عال وفق منظومة متطورة ومتكاملة حظيت بإعجاب وتقدير الحجاج والجهات المسؤولة وحكومات الدول التي تنسق لحجاجها مع الجهات السعودية، حيث لمسوا حجم الجهود المبذولة من الجانب السعودي الذي اختط نهجا متميزا في تعامله بمسؤولية كبيرة لخدمة كافة الحجاج، وفق أفضل الآليات المبتكرة.