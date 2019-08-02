شكرا لقرائتكم خبر عن الرماح تبحث التعاون المشترك مع سفيري النمسا والهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبلت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، في مكتبها كلاً من سفير النمسا لدى المملكة جورج بوستنجر، وسفير الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، بحضور عدد من مسؤولي السفارتين والوزارة.

وتناول اللقاءان بحث أفق التعاون المشتركة بين البلدين وسبل تطوير العلاقات بينهما، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التنموية ذات الطابع الاجتماعي والتي تجمع بيت البلدين في عدد من المسارات.

وفي نهاية اللقاء قدّم كل من السفير النمساوي والسفير الهندي شكرهما للدكتورة الرماح على حسن الاستقبال وتعاون الجميع لإنجاح هذا اللقاء، الذي يهدف إلى تعزيز عمق العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالح المواطنين في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.