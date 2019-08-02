شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك للحجاج: الجميع في خدمتكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

وقف أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس على كافة الخدمات والإمكانات التي جندتها الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال أمير تبوك للحجاج خلال جولته التفقدية: «أنتم في بلادكم وبين أهلكم، والجميع هنا لخدمتكم، وتقديم كل التسهيلات والخدمات لكم، منذ وصولكم للحظة الأولى للمملكة».

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ثم التقى أمير المنطقة الحجاج القادمين عبر المنفذ، ونقل لهم ترحيب خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ثم وقف على الخدمات الصحية، التي تقدم عبر مركز المراقبة الصحية في مدينة الحجاج.

واطلع على ما يضمه المركز من كوادر طبية وفنية، وتجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية الصحية والوقائية.

ثم التقى أمير المنطقة طلاب المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج، واطلع على ما يقدمونه من خدمات لخدمة ضيوف الرحمن، ثم توجه إلى مركز حالة عمار والتقى المواطنين والعاملين في مدينة الحجاج.