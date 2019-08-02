شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق العمرو: لا تساهل في اشتراطات السلامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

ثمن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو الدعم اللامحدود الذي قدمته وتقدمه المملكة لجهاز الدفاع المدني لأداء مهماته في الحفاظ على سلامة الحجاج. وأكد خلال رئاسته أمس (الخميس) اجتماعا للوقوف على سير تشغيل خطة قوات الدفاع المدني لحج هذا العام ثقته في قدرات قوات الدفاع المدني المشاركة في مهمات الحج لما يملكونه من مهارات وخبرات تراكمية، وأهمية استشعارهم ضخامة المسؤولية المنوطة بهم، وإدراك الشرف الكبير للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم صورة مشرفة لما تبذله المملكة من جهد وإمكانات وموارد لتيسير أداء الحج.

وشدد مدير الدفاع المدني على ضرورة رفع الحس الأمني والوقائي وعدم التساهل مع أي تجاوزات أو مخالفات لاشتراطات السلامة وبذل كل الجهد للقيام بهذا الواجب وأداء هذه الأمانة.

من جانبه، قدم قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج خلال الاجتماع عرضا مرئيا، تضمَّن ما تم تنفيذه من خطط الدفاع المدني والاستعدادات الجارية لتنفيذها والوقوف على سير التشغيل في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى التأمين على اكتمال الجاهزية والتموضع لجميع القوات بالمشاعر المقدسة.