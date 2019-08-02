شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين: حفل لتوديع ضيوف خادم الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة السعودية لدى الفلبين، حفلاً لتوديع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة للعام الحالي 1440هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري، والملحق الديني فارس المطيري، ومديري المكاتب التابعة للسفارة.

وقال السفير البصيري بهذه المناسبة: «السفارة تتشرف بتوديع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة عدد من العلماء والشخصيات من دول عدة، ومن ضمنها دولة الفلبين. والمملكة من خلال موقعها ومكانتها الإسلامية تحرص كل الحرص على خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة قضايا الأمة الإسلامية وتوحيد كلمتهم».

من جانبهم، عبر المستضافون عن شكرهم وتقديرهم لما تبذله السعودية حكومة وشعباً من خدمات جليلة تسهم في أداء الحجاج مناسكهم بيسر واطمئنان.

وفي نهاية الحفل وزعت تذاكر السفر، وملابس الإحرام على الضيوف، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.