شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: تحصيل رسوم إلغاء حجوزات حجاج الداخل.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

‏تبدأ وزارة الحج اعتبارا من اليوم (الجمعة) في تحصيل رسوم بمبلغ 68.25 ريال و7.35 ريال في حالة إلغاء المقاعد المحجوزة في شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة في موسم حج هذا العام. وأكدت أنه إذا كان الإلغاء في اليوم الثاني من ذي الحجة يتم خصم 30% من قيمة الرسوم المدفوعة، وإذا كان في اليوم الثالث يخصم 40%، في الرابع 50%، والخامس 60%، والسادس 70%، و السابع يتم خصم كامل المبلغ، إضافة إلى استقطاع مبلغ 86.25 ريال كرسوم للخدمات الإلكترونية، و7.35 ريال كرسوم للتحويل البنكي من اليوم الثاني وحتى اليوم السابع لكل حاج.

وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء الحجز يتم عبر تقديم الطلب من خلال التسجيل في بوابة المسار الإلكتروني، وإذا كان الإلغاء بعد طباعة التصريح يتم إلغاء التصريح أولاً من نظام «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى المسار الإلكتروني وإلغاء الحجز واستعادة المبلغ المدفوع.

وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل وحجز المقاعد ستكون متاحة حتى اليوم السابع من ذي الحجة أو في حالة اكتمال حجز كافة المقاعد المقدرة بـ230 ألف مقعد التي تم تخصيصها لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين.