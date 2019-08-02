شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول رحلة قطار بـ 170 حاجا من المدينة إلى «الرصيفة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) انطلقت أمس (الخميس) أول رحلة للحجاج من المدينة المنورة إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع، على متنها أكثر من 170 حاجاً وحاجة من مختلف الجنسيات. وأبدى ضيوف الرحمن ارتياحهم من دقة الرحلة. وقال مختار أحمد، القادم من بريطانيا، إن قطار الحرمين السريع يقدم خدمة عظيمة للزوار والحجاج كوسيلة نقل سريعة من خلال استيعاب كثافة الحجاج والزوار، وفق آلية منظمة تشترك فيها كل الأجهزة الحكومية المعنية، فيما لفت برهان سليم من الهند النظر إلى الاهتمام الملحوظ الذي يوليه قادة المملكة لكل ما يخدم الحجاج. وقالت أميمة فاروق، من جانبها، «سعادتي لا توصف بالقدوم إلى بلاد الحرمين الشريفين لأداء الحج وزيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما رأيته من تنظيم وخدمة للمسافرين في المحطة يستحق الشكر والثناء».

انطلقت أمس (الخميس) أول رحلة للحجاج من المدينة المنورة إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع، على متنها أكثر من 170 حاجاً وحاجة من مختلف الجنسيات. وأبدى ضيوف الرحمن ارتياحهم من دقة الرحلة. وقال مختار أحمد، القادم من بريطانيا، إن قطار الحرمين السريع يقدم خدمة عظيمة للزوار والحجاج كوسيلة نقل سريعة من خلال استيعاب كثافة الحجاج والزوار، وفق آلية منظمة تشترك فيها كل الأجهزة الحكومية المعنية، فيما لفت برهان سليم من الهند النظر إلى الاهتمام الملحوظ الذي يوليه قادة المملكة لكل ما يخدم الحجاج. وقالت أميمة فاروق، من جانبها، «سعادتي لا توصف بالقدوم إلى بلاد الحرمين الشريفين لأداء الحج وزيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما رأيته من تنظيم وخدمة للمسافرين في المحطة يستحق الشكر والثناء».

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