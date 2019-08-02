شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: جراحة متقدمة تعيد حاجاً آسيوياً للحياة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة)نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، في إجراء عملية جراحية ناجحة، استغرقت 6 ساعات؛ لاستئصال ورم سرطاني في المخ لحاج شرق آسيوي يبلغ من العمر 65 عاما.
وكان الحاج قد نقل إلى طوارئ مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بعد تعرضه لتشنجات وإغماء، أثناء صلاته في المسجد النبوي الشريف في 16 ذي القعدة الجاري.
وعند الكشف عليه في قسم الطوارئ تبين وجود تشنجات صرعية، نتج عنها حبسة كلامية، وتدهور درجة الوعي، مع شلل في الشق الأيسر من الجسم.
وبعد إجراء التحاليل والفحوصات والأشعة تبين وجود ورم سرطاني متغلغل بالدماغ، وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية مجهرية متقدمة، واستئصال الورم السرطاني بالكامل. وتقرر خروج المريض من المستشفى أمس (الخميس)؛ ليُغادر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ومن ثم استكمال علاجه الكيميائي والإشعاعي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، بعد أن تم تحويل تقرير المريض من قسم الأورام بالمستشفى إلى المدينة الطبية بمكة.
"الخليج 365" بدورها زارت المريض واطمأنت عليه، الذي كان مجهدا من آثار العملية الجراحية، إلا أنه شعر بسعادة غامرة، بعد أن علم باستئصال الورم وتمكنه من أداء فريضة الحج، واستكمال العلاج في مكة.
كانت هذه تفاصيل خبر المدينة: جراحة متقدمة تعيد حاجاً آسيوياً للحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.