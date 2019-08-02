شكرا لقرائتكم خبر عن «نورية العراقية»: الممرضة السعودية «تهاني» عاملتني كوالدتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة) لم يُخفِ ألم الجراحة الذي تشعر به الحاجة العراقية نورية كريم (79 عاماً) ابتسامتها أثناء حديثها عن الممرضة تهاني السريحي التي عاملتها كوالدتها -على حد وصفها- والاهتمام بها ورعايتها كوالدتها فظلت تدعو لها في كل حين وكانت الحاجة نورية دخلت إلى المستشفى يوم السبت الماضي؛ بعد تعرضها لكسر في الحوض أثناء استعدادها لصلاة الظهر في المدينة المنورة، ليتم نقلها لمستشفى الملك فهد واخضاعها لعملية تثبيت الكسر ومن المتوقع مغادرتها إلى مكة المكرمة مع طاقم طبي. وأشادت الحاجة بالخدمات الطبية المقدمة لها ولكل المرضى في المستشفى من الكوادر الطبية والإدارية طيلة الأيام الخمسة الماضية، مبينةً أن مرافقيها غادروا إلى مكة المكرمة، وظلت تطمئن أهلها في العراق بأنها لا تشعر بالغربة في المستشفى لأنها محاطة بكل الرعاية والاهتمام من الممرضة تهاني السريحي والطاقم الطبي المعالج.

لم يُخفِ ألم الجراحة الذي تشعر به الحاجة العراقية نورية كريم (79 عاماً) ابتسامتها أثناء حديثها عن الممرضة تهاني السريحي التي عاملتها كوالدتها -على حد وصفها- والاهتمام بها ورعايتها كوالدتها فظلت تدعو لها في كل حين وكانت الحاجة نورية دخلت إلى المستشفى يوم السبت الماضي؛ بعد تعرضها لكسر في الحوض أثناء استعدادها لصلاة الظهر في المدينة المنورة، ليتم نقلها لمستشفى الملك فهد واخضاعها لعملية تثبيت الكسر ومن المتوقع مغادرتها إلى مكة المكرمة مع طاقم طبي. وأشادت الحاجة بالخدمات الطبية المقدمة لها ولكل المرضى في المستشفى من الكوادر الطبية والإدارية طيلة الأيام الخمسة الماضية، مبينةً أن مرافقيها غادروا إلى مكة المكرمة، وظلت تطمئن أهلها في العراق بأنها لا تشعر بالغربة في المستشفى لأنها محاطة بكل الرعاية والاهتمام من الممرضة تهاني السريحي والطاقم الطبي المعالج.

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