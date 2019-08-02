شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات من المدينة لـ«الخليج 365»: شكرا للحفاوة وحسن المعاملة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هبة أيمن محروس (المدينة المنورة) ثمّن عدد من الحجاج بالمدينة المنورة الخدمات المقدمة لهم في المملكة وامتدحت الحاجة قضايا (64عاما)، مصرية الجنسية، الجهود التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن. وقالت إنها تزور المدينة المنورة للمرة الرابعة إذ أدت الفريضة مرتين واعتمرت مرة، وأكملت رفيقتها نوال ذات الـ67 عاما وقالت لـ«الخليج 365»: إن زيارتها هي الثالثة للمدينة المنورة، لكنها تحج للمرة الأولى، معبرة عن سعادتها بوجودها في المدينة المقدسة. أما الحاجة نورة (49 عاما) والحاجة فتحية (55 عاما) فقدمتا الشكر لكل العاملين في قطاع الحج للحفاوة والتكريم وحسن المعاملة.

ثمّن عدد من الحجاج بالمدينة المنورة الخدمات المقدمة لهم في المملكة وامتدحت الحاجة قضايا (64عاما)، مصرية الجنسية، الجهود التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن. وقالت إنها تزور المدينة المنورة للمرة الرابعة إذ أدت الفريضة مرتين واعتمرت مرة، وأكملت رفيقتها نوال ذات الـ67 عاما وقالت لـ«الخليج 365»: إن زيارتها هي الثالثة للمدينة المنورة، لكنها تحج للمرة الأولى، معبرة عن سعادتها بوجودها في المدينة المقدسة. أما الحاجة نورة (49 عاما) والحاجة فتحية (55 عاما) فقدمتا الشكر لكل العاملين في قطاع الحج للحفاوة والتكريم وحسن المعاملة.

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