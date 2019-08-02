“هنا” رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب

أصبح الاستعلام عن فواتير الكهرباء امراً سهلاً للغاية حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لشركة السعودية للكهرباء، والذي نرصد لكم رابطه فيما يلي، والجديد بالذكر ان هذا الموقع هو الأكثر شهرة بالمملكة حيث يتيح للمواطنين معرفة تكاليف الكهرباء وكيفية السداد ويجيب على كل التساؤلات، وإليكم ما يلي.

فاتورة كهرباء السعودية :

الآن يمكنكم اعزاءنا القراء بالمملكة السعودية الاستعلام عن فواتير الكهرباء ومعرفة موعد فصلها حتب لا يتعرض المستخدم لفصلها فجأة، كما يمكنكم ايضاًمن خلال هذا الموقع معرفة الوقت اللازم لتتمكنوا من الذهاب لدفع فواتير الكهرباء، فقط كل ما عليك عزيزي المواطن هو التسجيل بهذا الموقع لتتمكن من الاستفادة بكل هذه الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الكهرباء السعودية قامت بإعداد هذا الموقع بسبب عدة أشياء اولاهم التيسير على المواطن وتقديم الخدمات اللازمة للمستهلك وذلك على سبيل مساعدته بدلاً من إهداد الوقت والجهد في الذهاب للمؤسسات الحكومية التي تستنزف الوقت، فمن خلال هذا الموقع يمكن متابعة استهلاكك للكهرباء بدلاً من الحيرة كل شهر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء :

يكون الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال هذا الرابط الذي يسمح بقراءة فاتورة الكهرباء بشكل آلي، بالإضافة لذلك يمكن سداد الفاتورة دون الذهاب لشركة الكهرباء، بتحق ذلك من خلال تسجيل كافة البيانات الخاصة بك على الموقع واتباع الخطوات حتى الاستعلام عن الفاتورة.

على الجانب الآخر، يمكن الاستعلام عن اافواتير من خلال خزمة الرسائل القصيرة عبر الرقم 875555 أو عن طريق الاتصال الهاتفي برقم 1555.