السعودية اليوم / الجيش الجزائري يعلن توقيف 38 إرهابيًا خلال شهر يوليو الماضي



الجزائر 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

تمكّنت وحدات الجيش الجزائري خلال شهر يوليو الماضي من توقيف 6 إرهابيين و32 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم إن حصيلة العمليات كشفت 11 مخبأ للإرهابيين ودمرته وصادرت 16 بندقية و 11 رشاشًا، بالإضافة إلى 142 قذيفة و10 قاذفات صاروخية من نوع غراد وجهاز تسديد وطائرة دون طيار وكمية من الذخيرة.

كما قبض الجيش الجزائري على عنصر إرهابي بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر, في حين دمرت وحدات أخرى من الجيش قنبلة تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظة سكيكدة بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأضاف البيان أن وحدات من الجيش بمدينة جانت أوقفت 27 مهربًا وصادرت منهم 11 مولدًا كهربائيًا و خمس مطارق ضغط، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع.

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