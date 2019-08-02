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2019-08-02 تهيئة أكثر من 600 مُصلًّى وجامع لصلاة العيد بالقصيم متابعات الخليج 365 - واس هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم أكثر من ست مئة مصلى وجامع لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ في جميع مدن ومحافظات المنطقة .

وبيّن المدير العام للفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي أنّ الفرع هيأ المصليات وعددًا من الجوامع لصلاة العيد ووُجّهت الإدارات والمكاتب التابعة للفرع في المراكز أنّه في حال وجود تقلبات جوية تكون الصلاة في الجوامع المساندة .

وأشار الشيخ العتيبي إلى أنّ دخول الإمام سيكون بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة – بإذن الله – .









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