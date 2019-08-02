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شكرا لقرائتكم زلزال قوي يضرب وسط تشيلي بقوة 6.6 درجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
زلزال قوي يضرب وسط تشيلي بقوة 6.6 درجات
متابعات الخليج 365 - متابعة
ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر وسط تشيلي، وذكر مكتب الطوارئ التابع للحكومة أن مركز الزلزال كان على مسافة 47 كلم إلى الغرب من منتجع بتشيليمو في منطقة أو هيجينز المطلة على المحيط الهادئ.
وبينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، أكّد المكتب أنه لا يوجد هناك خطر من حدوث موجات مدّ عاتية تسونامي جراء الزلزال.
وتُعد تشيلي جزءًا من حلقة النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بتكرار وقوع الزلازل والبراكين بها.
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