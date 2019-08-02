منصة جود توضح عن طريقة إستفادة الأسر من دعم إيجار السكن

نرصد لكم أخر الاخبار في دولة المملكة العربية السعودية، حيث كشفت منصة جود للإسكان في دولة المملكة العربية السعودية عن تفعيل خيار دعم الإيجار للأسرة التي لا تستطيع من سداد أجرة المسكن، وذلك بسبب الظروف الخارجة عن إدراتهم، وقد نوهت المنصة من خلال التغريدة التي تنشرتها المنصة من خلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه أصبح من المتاح دعم الإيجار للأسر التي لم تتمكن من سداد أجرة المسكن وذلك بسبب السجن أو المرض أو الوفاء أو العديد من الأسباب المالية الأخري.

جود للإسكان 1440هـ

تعتبر منصة جود للإسكان هي أحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية والتي تهدف إلى إشراك المجتمع من أفراد ومنظمات من أجل تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية وذلك لتحقيق الشفافية والدقة في تقديم المساهمة الخيرية، وتهدف إلى تيسير عملية مساهمة المنظمات والأفراد في المساعدة الخيرية للإسكان بالشركة مع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.

كيفية الإستفادة والتقديم على دعم إيجار السكن

بينت منصة جود على أنه يمكن التقديم من خلال الذهاب للجمعية الشريكة أو الجمعية تقوم بدورها بتحديد أهلية الإحتياج والقيام برفع كافة بيانات المستفيد في المنصة من أجل التحقق من الشروط والمعايير، وتتلقي منصة جود الحالات التى تحتاج إلى الدعم للإيجار من محكمة التنفيذ بعد إحالتها بشكل إلكتروني ودون الحاجة لتقديم طلب، ويمكنك عزيزي المواطن الإطلاع على الجمعيات الشريكة المؤهلة بالدخول من خلال الرابط التالي هـــــنــــا