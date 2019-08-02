بلدي جازان يتفقد مشروع «الشارع الثقافي»

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جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان) وقف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وليد أحمد رستم، وأعضاء المجلس على سير العمل في مشروع الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي. وأوضح رئيس بلدية مدينة جازان محمد الهلالي أن طول الشارع الثقافي يبلغ 450 مترا، ويشمل إقامة مجسمات ومواقع خاصة للرسامين، إلى جانب تزيين وتجميل الشارع. من جانبه، أوضح رئيس المجلس البلدي وليد رستم أنه سيتم تكليف لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس لمتابعة المشروع بصفة دورية والرفع بتقرير عن الأداء.

وقف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وليد أحمد رستم، وأعضاء المجلس على سير العمل في مشروع الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي. وأوضح رئيس بلدية مدينة جازان محمد الهلالي أن طول الشارع الثقافي يبلغ 450 مترا، ويشمل إقامة مجسمات ومواقع خاصة للرسامين، إلى جانب تزيين وتجميل الشارع. من جانبه، أوضح رئيس المجلس البلدي وليد رستم أنه سيتم تكليف لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس لمتابعة المشروع بصفة دورية والرفع بتقرير عن الأداء.

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