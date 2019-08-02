شكرا لقرائتكم خبر عن 26000 م2 .. سجاد فاخر لمسجد «التنعيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجه وزيــر الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بفرش مسجد التنعيم (مسجد السيدة عائشة) رضي الله عنها بمكة المكرمة، فرشاً فاخراً يغطي مساحة الجامع التي تبلغ 6000م2، في إطار مشاريع الوزارة التطويرية لجميع مرافقها الخدمية التي تيسر على ضيوف الرحمن أداء المناسك بكل يسر وتضمن التوجيه مباشرة إحدى الشركات الوطنية العمل على الفور بفرش الجامع بأفخم السجاد والانتهاء من جميع الأعمال قبل اكتمال وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وبدء أعمال الحج، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزير على تلمس احتياجات المساجد، عقب جولاته التفقدية في مكة المكرمة، والمدينة النبوية، وفي مختلف مناطق المملكة، إذ تم فرش أكثر من ستمائة ألف متر مربع موزعة على مناطق المملكة.

يشار إلى أن مسجد التنعيم يقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة، على مسافة سبعة كيلومترات عن الحرم المكي الشريف، ويعد ميقات المعتمرين من مكة المكرمة، لكونه أدنى الحل، واكتسب شهرته من كونه بُني في الموضع الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- بالعمرة في حجة الوداع سنة 9 للهجرة.