شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنهي مطابقة وتوقيع عقود 325 طبيباً سعودياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أنهت صحة الرياض إجراء مطابقات وتوقيع العقود لبرنامج عقد طبيب سعودي تحت التدريب، للعام الأكاديمي 2019 - 2020.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة المنطقة الدكتور أنور العنزي، أن البرنامج نُفذ برعاية مباشرة من الوزارة؛ ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب بمشاركة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للإشراف على تدريب عدد 325 طبيباً بالمراكز التدريبية التخصصية بمستشفيات المنطقة من القطاعين الحكومي والخاص وأشرف علي تدريبهم نخب علمية مختصة، وأكد العنزي أن البرنامج يعتبر أحد أهم الروافد التي تهدف لتغطية العجز من التخصصات النادرة بسوق العمل.

ويأتي تطبيق البرنامج سعياً من وزارة الصحة لتحقيق رؤية واعدة في المستقبل، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة عالية الجودة.