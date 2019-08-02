شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض»: 26 من ذي الحجة آخر موعد لمكافاة الـ50 ألفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، كافة منسوبيها في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس من الخريجين الجامعيين المستحقين لمكافأة الـ50 ألف ريال، ممن تم إيقاف صرف المكافأة لهم قبل تاريخ 19 ذي القعدة 1407هــ إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية بالإدارة، والتقدم بطلباتهم لصرف المكافأة المستحقة لهم.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بالإنابة عبدالله الغنام، أن آخر موعد لتلقي الطلبات وتسليم المستندات هو الثلاثاء 26 من ذي الحجة 1440هـ، لافتا إلى أن العمل جار على حصر المستحقين للمكافأة، والرفع ببياناتهم إلى الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة استعدادًا لصرفها لهم.

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وبين أن هذا الإجراء يأتي استنادا للموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء بنظامية صرف مكافاة الخمسين ألفا للخريجين الجامعيين عند تعيينهم بالدولة، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم باستحقاق من تم تعيينهم للمكافأة ولم تصرف لهم في حينه، وذلك قبل تعميم إيقافها بتاريخ 19من ذي القعدة 1407هــ.

وأوضح «الغنام» أن على المتقدمين الإقرار بعدم أسبقية صرف المكافأة وأن تكون الدراسة الجامعية بنظام الانتظام مع إرفاق المستندات المطلوبة، وهي صورة من وثيقة التخرج وقرار التعيين والمباشرة بعد التعيين والهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي (الآيبان) مصدق من البنك.

وبين أنه في حال كان المستحق متوفى فيتوجب إحضار وكالة شرعية وصك حصر للورثة وصورة من الحساب البنكي للوكيل.