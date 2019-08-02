شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توعي الحجاج في خمسة مراكز بتسع لغات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تقدم الهيئة العامة للغذاء والدواء برامج الوعي بسلامة الأغذية ومأمونية الأدوية والأجهزة الطبية لضيوف الرحمن في قطار الحرمين السريع وحافلات نقل الحجاج، إضافةً إلى أجنحتها بمطاري الملك عبدالعزيز بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وأبراج البيت بمكة المكرمة.

ويقدم مختصو التوعية للحجاج مواد مطبوعة ومسموعة ومرئية باللغات الأكثر استخداماً في الحج وهي العربية، الانجليزية، الفرنسية، الأوردية، الهندية، البنغالية، المالاوية (الماليزية)، البهاسية (الإندونيسية)، التركية.

كما تعقد الهيئة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة ورش عمل توعوية لمتداولي الأغذية بمطابخ الإعاشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.