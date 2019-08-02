، بجوائز مليونية وفعاليات يومية.. انطلاق أكبر مهرجان تسوق بالطائف ،

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بالتزامن مع انطلاق "موسم الطائف"، انطلقت فعاليات مهرجان التسوق بالطائف والذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، في حين توقع عدد من الاقتصاديين أن يجذب مهرجان التسوق عدداً كبيراً من الزوار، كونه يشمل التسوق بالترفيه، مشيرين أن مهرجان التسوق سيرفع من الحركة التجارية والاقتصادية بالطائف خلال هذا الشهر فقط من 35-50٪.
وشهد بدء الفعاليات حفل تدشين في 6 مولات تجارية كبرى بالطائف، بالإضافة إلى عدد من الأماكن التجارية والسياحية بالمحافظة، بحضور عدد كبير من الزوار للمولات، صاحبه انطلاق أكثر من 30 ألف بالونة في كل المولات بنفس التوقيت بألوان تتناسب وهوية الموسم.
ويأتي مع مهرجان التسوق بالطائف هذا العام عدد من الفعاليات اليومية بجميع المولات والأسواق التجارية بالطائف، والتي يصاحبها عروض وتخفيضات معتمدة، وذلك لأول مرة بجميع المولات، فيما يشمل المهرجان بدعم من غرفة الطائف جوائز يومية تتجاوز قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال بجميع المولات، وبمشاركة عدد من الجهات، وتشمل الجوائز سيارات، وجوالات، وكوبونات، ومبالغ نقدية.
ويشرف فريق عمل مشكل من غرفة الطائف بشكلٍ يومي على فعاليات مهرجان التسوق بالطائف في كافة المولات التجارية المشاركة.
بجوائز مليونية وفعاليات يومية.. انطلاق أكبر مهرجان تسوق بالطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-08-02
بالتزامن مع انطلاق "موسم الطائف"، انطلقت فعاليات مهرجان التسوق بالطائف والذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، في حين توقع عدد من الاقتصاديين أن يجذب مهرجان التسوق عدداً كبيراً من الزوار، كونه يشمل التسوق بالترفيه، مشيرين أن مهرجان التسوق سيرفع من الحركة التجارية والاقتصادية بالطائف خلال هذا الشهر فقط من 35-50٪.
وشهد بدء الفعاليات حفل تدشين في 6 مولات تجارية كبرى بالطائف، بالإضافة إلى عدد من الأماكن التجارية والسياحية بالمحافظة، بحضور عدد كبير من الزوار للمولات، صاحبه انطلاق أكثر من 30 ألف بالونة في كل المولات بنفس التوقيت بألوان تتناسب وهوية الموسم.
ويأتي مع مهرجان التسوق بالطائف هذا العام عدد من الفعاليات اليومية بجميع المولات والأسواق التجارية بالطائف، والتي يصاحبها عروض وتخفيضات معتمدة، وذلك لأول مرة بجميع المولات، فيما يشمل المهرجان بدعم من غرفة الطائف جوائز يومية تتجاوز قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال بجميع المولات، وبمشاركة عدد من الجهات، وتشمل الجوائز سيارات، وجوالات، وكوبونات، ومبالغ نقدية.
ويشرف فريق عمل مشكل من غرفة الطائف بشكلٍ يومي على فعاليات مهرجان التسوق بالطائف في كافة المولات التجارية المشاركة.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:51 AM
صاحبه إطلاق 30 ألف بالونة في كل المولات تتناسب وهوية الموسم
بالتزامن مع انطلاق "موسم الطائف"، انطلقت فعاليات مهرجان التسوق بالطائف والذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، في حين توقع عدد من الاقتصاديين أن يجذب مهرجان التسوق عدداً كبيراً من الزوار، كونه يشمل التسوق بالترفيه، مشيرين أن مهرجان التسوق سيرفع من الحركة التجارية والاقتصادية بالطائف خلال هذا الشهر فقط من 35-50٪.
وشهد بدء الفعاليات حفل تدشين في 6 مولات تجارية كبرى بالطائف، بالإضافة إلى عدد من الأماكن التجارية والسياحية بالمحافظة، بحضور عدد كبير من الزوار للمولات، صاحبه انطلاق أكثر من 30 ألف بالونة في كل المولات بنفس التوقيت بألوان تتناسب وهوية الموسم.
ويأتي مع مهرجان التسوق بالطائف هذا العام عدد من الفعاليات اليومية بجميع المولات والأسواق التجارية بالطائف، والتي يصاحبها عروض وتخفيضات معتمدة، وذلك لأول مرة بجميع المولات، فيما يشمل المهرجان بدعم من غرفة الطائف جوائز يومية تتجاوز قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال بجميع المولات، وبمشاركة عدد من الجهات، وتشمل الجوائز سيارات، وجوالات، وكوبونات، ومبالغ نقدية.
ويشرف فريق عمل مشكل من غرفة الطائف بشكلٍ يومي على فعاليات مهرجان التسوق بالطائف في كافة المولات التجارية المشاركة.
، بجوائز مليونية وفعاليات يومية.. انطلاق أكبر مهرجان تسوق بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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