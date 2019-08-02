- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - وجه الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق قبل ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وطالب الأمير منصور بن مشعل جماهير الأهلي بدعم الفريق ومؤازرته في مباراته أمام ذوب آهن الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الاثنين المقبل.
وقال المشرف العام على كرة القدم بالنادي إن جمهور الأهلي هو الوقود وروح الفريق، مشدداً على ضرورة دعمهم للاعبين في المباراة.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 01:55 AM
وجه الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق قبل ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وطالب الأمير منصور بن مشعل جماهير الأهلي بدعم الفريق ومؤازرته في مباراته أمام ذوب آهن الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الاثنين المقبل.
وقال المشرف العام على كرة القدم بالنادي إن جمهور الأهلي هو الوقود وروح الفريق، مشدداً على ضرورة دعمهم للاعبين في المباراة.
، منصور بن مشعل لجماهير الأهلي: أنتم روح الفريق.. ننتظر دعمكم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن مشعل لجماهير الأهلي: أنتم روح الفريق.. ننتظر دعمكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.