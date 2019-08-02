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منصور بن مشعل لجماهير الأهلي: أنتم روح الفريق.. ننتظر دعمكم

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محمد بن مسعود - الدمام - وجه الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق قبل ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وطالب الأمير منصور بن مشعل جماهير الأهلي بدعم الفريق ومؤازرته في مباراته أمام ذوب آهن الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الاثنين المقبل.

وقال المشرف العام على كرة القدم بالنادي إن جمهور الأهلي هو الوقود وروح الفريق، مشدداً على ضرورة دعمهم للاعبين في المباراة.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 01:55 AM

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منصور بن مشعل لجماهير الأهلي: أنتم روح الفريق.. ننتظر دعمكم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

وجه الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق قبل ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وطالب الأمير منصور بن مشعل جماهير الأهلي بدعم الفريق ومؤازرته في مباراته أمام ذوب آهن الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الاثنين المقبل.

وقال المشرف العام على كرة القدم بالنادي إن جمهور الأهلي هو الوقود وروح الفريق، مشدداً على ضرورة دعمهم للاعبين في المباراة.

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، منصور بن مشعل لجماهير الأهلي: أنتم روح الفريق.. ننتظر دعمكم ،
المصدر : الخليج 365

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