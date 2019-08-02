شكرا لقرائتكم خبر عن شـاهد .. بماذا أوصى الأمير ”بندر” أخاه ”الملك سلمان” قبيل دقائق من وفاته.. بكلمات أبكت الملك..(صور+فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارة لأخيه الأمير بندر بن عبدالعزيز إبان مرضه، قبل أن تتوفاه المنية يوم الأحد الماضي، وفق ما أوردته صحيفة ”سبق“.

وظهر الملك سلمان في الفيديو وهو يستمع لوصية أخيه بطاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين، ‏فيما رد عليه الملك سلمان بقوله: ”‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام“.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن مساء الأحد الماضي، وفاة الأمير بندر الأخ غير الشقيق للملك سلمان بن عبدالعزيز.

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والأمير بندر من مواليد عام 1923، وهو أكبر أبناء الملك عبدالعزيز الذين ظلوا على قيد الحياة قبل أن يُعلن عن وفاته الأحد الماضي.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، في وقت سابق من يوم الأحد، الأمير بندر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 96 عامًا.

وظل الأمير بندر طوال حياته، بعيدًا عن أمور الحكم والمناصب الرسمية.

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