شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة استشهاد العميد منير اليافعي أبو اليمامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد صباح اليوم قائد الوية الدعم والاسناد لعميد منير اليافعي أبو اليمامة واكثر من 30جندي خلال تفجير استهدف عرض عسكري في معسكر الجلاء غرب مدينة عدن, اعلنت ميليشيات الحوثي في وقت لاحق مسؤوليتها عنه. وننشر لكم فيديو لحظة التفجير الذي استشهد فيه القائد ابو اليمامة. Advertisements

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