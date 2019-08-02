“الدفاع المدني”: حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج اعتباراً من الغد...

تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، غداً الجمعة، حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقرات الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة؛ وذلك للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر. وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي أن القرار سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث سيتم مصادرة كل ما يتم ضبطه من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

وأشار إلى أن الأمن العام سيتولى مسؤولية منع وصول أسطوانات الغاز إلى المشاعر، فيما تتولى فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني متابعة عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقرات الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر.