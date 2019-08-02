استشاري عيون بـ”الملك فهد التخصصي” يوضح سبب توقف العمليات .. و”صحة تبوك” ترد...

عبر الدكتور عزيز البلوي استشاري جراحة العيون والشبكية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك والمدير الطبي لمستشفى العيون بجدة سابقًا، عن استيائه من سوء الخدمات المُقدمة لمرضى العيون بالمستشفى، مؤكدًا أن هُناك خللًا وتخبّطًا إداريًّا كبيرًا في المديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك، وأن العمليات متوقفة منذ فترة وقوائم الانتظار في تزايد مستمر. وأشار استشاري جراحة العيون والشبكية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى ما وصفه بـ”ضعف دور المسؤولين واهتمامهم بصالحهم الشخصية المُقدمة على مصلحة المريض سبب رئيسي لهذه الفوضى الإدارية”، مؤكدًا أن “الصورة لا تصل بأمانة للمسؤولين وعلى رأسهم أمير تبوك”. وأوضح أنه “يواجه إحراجًا مع المراجعين الذين يُراسلونه على الخاص أو عبر الجوال، ليكون رده بأن المستهلكات لم تتوفر حتى هذه اللحظة”، مرجعًا سبب كتابته لما حدث على “تويتر”، لـ”كي يعذره المرضى ويرتاح من كثرة الأسئلة”.

وأشار إلى أنه “تواصل مع مركز استقبال البلاغات في وزارة الصحة بشأن تأمين النقص في المستهلكات من شهر شعبان ورمضان مع أنه ليس من مهامي ولكن (ما حولك أحد) “. واختتم تغريداته بقوله: “لو كان الخلل على مستوى المناطق أو عائدًا للتعميدات المالية أو تطبيق الأنظمة الجديدة لعذرناهم لكنها محصورة لدينا”. من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي لصحة تبوك هاني المطيري، في تصريحات وفقا لـ”عاجل” تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على ما أثير بشأن توقف العمليات لقسم العيون بمستشفى الملك فهد التخصصي بمنطقة تبوك، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين.