توجيه عاجل من “النائب العام” بشأن أشخاص ظهروا في فيديو يطلقون النار من رشاشات

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، مساء اليوم الخميس، بسرعة القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلق النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.

جاء ذلك بناءً على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون بإطلاق النار من أسلحة رشاشة. وطالب النائب العام باتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم، فيما أكدت النيابة العامة أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائيًا وبما يحمي المجتمع.