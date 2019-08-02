صفة التكبير في “العيدين” وتوقيته .. شرح مبسط للشيخ “بن باز”

أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله، صفة التكبير ووقته في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. وقال الشيخ، طيب الله ثراه، إن صفة التكبير هي “الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، أو يثلث : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومثله : الله أكبر كبيرًا ، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا”.
وأضاف أن كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي الأضحى من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق ثلاثة عشر يومًا، من أول ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر كله محل تكبير.
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