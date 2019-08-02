قيادات أمن الحج: 3 مراحل لخطة سير المشاة في مشعري منى ومزدلفة

عرض اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة، خطة سير المشاة في مشعري منى ومزدلفة، والتي تتكون من ثلاث مراحل، أولها من أول ذي الحجة حتى السابع من نفس الشهر وتعتبر الحركة حرة في تلك الطرق.

وأضاف اللواء المشحن خلال المؤتمر الصحفي الثالث لقيادات قوات أمن الحج، أن المرحلة الثانية للخطة، تبدأ من يوم الثامن إلى مغرب يوم 12 ذي الحجة وتكون الحركة من الغرب باتجاه الشرق، أما المرحلة الثالثة فتبدأ من مغرب يوم التاسع حتى مغرب يوم 13 ذي الحجة.

وتابع، أن حركة المشاة للقدوم (من الشرق باتجاه الغرب)، ستكون على عدة طرق هي: «مسار طريق الملك عبدالعزيز، وشارع القصر وشارع المشاة المظلل وشارع الجوهرة وسوق العرب والشارع الجديد (أ، ب) وبالمسار من طريق الملك فهد، والمعيصم، والشعبين».

واستكمل المشحن، أن عودة الحجاج ستكون عبر طرق عودة من الغرب للشرق بعد أداء الحجاج لشعيرة رمي الجمرات ستكون في «مسار طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل، ومسار من طريق الملك فهد وطريق المعيصم والشعبين»، مشيرًا إلى جسر الملك عبدالله وجسر الملك خالد سيصبحان بالاتجاهين على مدار الساعة.

وجددت قيادات أمن الحج، التأكيد على استمرار جاهزية القوات لسلامة حجاج بيت الله الحرام، من خلال المتابعة الجوية لحركة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، فضلًا عن منع الافتراش، والتدخل في الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الإنسانية، مع التأكيد على عدم حمل الحجاج للأمتعة في المشاعر، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ حملة أمنية لمنع دخول المخالفين.