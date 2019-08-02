الأوقاف اليمنية تُعلن انتهاء تفويج 25 ألف حاج إلى السعودية

انتهت عمليات تفويج الحجاج اليمنيين، اليوم الخميس، البالغ عددهم قرابة 25 ألفًا إلى الأراضي المقدسة في مكة والمدينة.
وقال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية المساعد لقطاع الحج والعمرة، طارق القرشي، إن بلاده انتهت من أعمال تفويج الحجاج من اليمن للأراضي المقدسة، بحسب التخطيط المعلن عنه والجدولة المسبقة لتفويج الحجاج.
وأوضح القرشي، في بيان لوزارة الأوقاف اليمنية، أن عملية التفويج تمت دون أي اختلال أو إرباك يُذكر، وفق «العربية».
وبدوره، أثنى وزير الأوقاف اليمني، أحمد عطية، على دور وكالات السفريات والنقل المقدرة بست عشرة شركة، في نجاح عملية التفويج، مؤكدًا التزامهم بالمعايير التي فرضتها الوزارة في وقت مبكر؛ مما ساعد في أن يكون هذا العام نموذجيًّا بامتياز.
ويتم تفويج حجاج اليمن، عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، الذي يعد الشريان البري الوحيد لليمنيين إلى المملكة، وذلك منذ الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، على الشرعية في اليمن، أواخر عام 2014.
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