رصد 132 حملة حج وهمية

كشف قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء خالد الطياش لـ«دوت الخليج» عن ضبط 132 مكتب حج وهميا، وأكثر من 11526 مخالفا لا يحملون تصاريح حج، وإعادة 144773 مركبة.

وزارت «دوت الخليج» صباح أمس، مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، واطلعت على إستراتيجية أعمال المركز الذي يضم نخبة من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين البالغ عددهم 353 ضابطا وفردا وموظفا، يعملون تحت مظلة المركز والذي انتقل للمرة الأولى من مشعر منى إلى مقر مركز العمليات الأمنية بالأمن العام، للاستفادة من تقنياته العالية الجودة في رصد الحدث ميدانيا والتعامل معه.

وقال قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء خالد الطياش لـ«دوت الخليج»، إن «المركز يعمل وفق قسمين رئيسيين ممثلين في غرفة المراقبة التلفزيونية ومسرح العمليات، وتعمل غرفة المراقبة التلفزيونية على رصد الحالة الأمنية والوقائية والكثافة البشرية والمرورية لحجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة، من خلال أحدث الشاشات وأجهزة المراقبة وأكثر من 5909 كاميرات عالية الجودة والدقة والكفاءة قابلة للزيادة موزعة على المواقع الحيوية والمهمة في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف وساحاته ومداخل مكة المكرمة».

وأضاف أن «وزارة الحج تعدّ شريكا رئيسيا في عملية الرقابة على سير العمل في مؤسسات الطوافة وشركات خدمة الحج، لضمان تفويج الحجاج بيسر وانسيابية وفق خطط وجدولة التفويج التي اعتمدتها خطط الحج»، مشيرا إلى أن الشركة السعودية سار تشرف للمرة الأولى هذا العام على قطار المشاعر الذي سيعمل على نقل 500 ألف حاج هذا العام بزيادة نحو 100 ألف حاج عن العام الماضي.

وأوضح اللواء الطياش، أن «غرفة المراقبة التلفزيونية تقوم برصد الحدث ونقله للقادة الميدانين العاملين بالمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى ترحيل البلاغات إلى مسرح العمليات، كعين الحدث لمتخذي القرار المعنيين بتطبيق خطط الحج وتفويج ضيوف الرحمن ومراقبة تنقلاتهم وضبطها بالمشاعر المقدسة، وتنظيم التفويج وفق الكثافة البشرية وتفتيت التكتلات البشرية، لضمان انسيابية حركة الحشود المليونية أثناء تأدية مناسك الحج».