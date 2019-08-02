الفيصل يتابع جهود مكافحة المخدرات

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة. وتضمن التقرير الذي سلّمه مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء محمد القرني، إحصاءات عن جهود المديرية في ضبط المهربين والمروجين، ومنع دخول المخدرات وترويجها.



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