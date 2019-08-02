مليون ريال غرامة لراصد الطقس دون ترخيص

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية تصل إلى مليوني ريال والسجن لمدة 10 سنوات لمن يقوم بممارسة عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، والتي لا يجوز إعطاء تراخيص لممارستها، في حين بلغ أقصى حد لغرامة ممارسة التنبؤ بالطقس بدون ترخيص مليون ريال.

التعدي على محطات الرصد

حددت الوزارة ضمن نظام مقترح من 19 مادة خاص بالأرصاد 5 مخالفات توجب العقوبات، تضمنت استغلال الترخيص لتمرير المعلومات الأرصادية لأي جهة أو منظمة، ونقل معدات أو أجهزة الاستشعار عن بعد، والتعدي على محطات الرصد، واستخدام الرخصة لغير الأغراض التي تم الترخيص لها، بالإضافة إلى القيام بالأنشطة الأرصادية دون الحصول على ترخيص.

شروط الترخيص

أوضح النظام المقترح 3 ممارسات تستلزم الحصول على ترخيص، وهي نشر التنبؤات للحالة الجوية في مناطق المملكة بأي وسيلة، واستيراد المعدات والأجهزة المستخدمة في الأنشطة المتعلقة بالأرصاد أو تداولها أو نقلها أو تشغيليها أو التنازل عنها، بالإضافة إلى القيام بأنشطة معايرة، وصيانة المعدات والأجهزة المستخدمة في الأرصاد.

تنظيم قطاع الأرصاد

ذكر مصدر مطلع لـ«دوت الخليج» أن «النظام يهدف إلى تنظيم قطاع الأرصاد، والسماح للقطاع الخاص والمهتمين بالأرصاد بالمشاركة في أنشطة الأرصاد بعيدا عن العشوائية لمنع تدخل غير المتخصصين في تنبؤات الأرصاد، ولتكون التنبؤات أكثر دقة وعلمية»، مشيرا إلى أن عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي تعني برصد وإعلان حالات الطقس المتعلقة بالبلد، وهي من اختصاص الجهة الرسمية.

وأضاف أن «النظام سينظم بشكل خاص الخدمات التشغيلية والفنية المتعلقة بشؤون الأرصاد، بالإضافة للتنبؤات الخاصة بحالة الطقس، وفقا لتصنيف معين ستحدده لوائح خاصة».

لائحة للاشتراطات

لفت المصدر إلى أن «النظام سيتضمن لائحة اشتراطات تحدد الإجراءات اللازمة لمراقبة ورصد عناصر الطقس وعمليات معايرة واختبار أجهزة الرصد، بالإضافة إلى أنواع التراخيص التي يلزم الحصول عليها، وضوابط نشر المعلومات والبيانات الأرصادية، والمقابل المالي لكل نوع من أنواع التراخيص، وضوابط تسجيل المهتمين بالأحوال الجوية ومتابعة أحوال الطقس، وتصنيف الأنشطة الأرصادية، والتدريب عليها، وإجراءات تنظيم خدمات تدريب الكوادر اللازمة».

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- غرامة رصد عناصر الطقس الوطنية مليونا ريال

- غرامة ممارسة التنبؤ بالطقس بدون ترخيص مليون ريال

* مخالفات نظام الأرصاد

1- استغلال الترخيص لتمرير المعلومات الأرصادية لأي جهة أو منظمة

2- نقل معدات أو أجهزة الاستشعار عن بعد

3- التعدي على محطات الرصد

4- استخدام الرخصة لغير الأغراض التي تم الترخيص لها

5- القيام بالأنشطة الأرصادية دون الحصول على ترخيص