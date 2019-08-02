تقديم العزاء في وفاة نويشي الشيباني

قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، واجب العزاء والمواساة في وفاة نويشي بن ثقل الشيباني، خلال زيارة قام بها لمقر العزاء في قصر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. وسأل الأمير فيصل بن بندر الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. من جهته، أعرب نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وأسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.



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