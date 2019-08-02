427 ألف ماشية ودواجن منعت من دخول مكة العام الماضي

في الوقت الذي ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم إلى العاصمة المقدسة، التقدم لأقرب فرع للوزارة، أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية المحددة بساعات معينة للوصول إلى نقاط الفرز البيطري بمداخل العاصمة المقدسة، كشف تقرير إحصائي أن إجمالي عدد المواشي والدواجن التي لم يفسح لها بدخول مكة والمشاعر خلال حج العام الماضي 1439، بلغ نحو 427982 رأسا من الماشية والدواجن.

فرق بيطرية

أظهر التقرير أن إجمالي عدد المواشي والدواجن المفسوح وغير المفسوح من الفرق البيطرية إلى العاصمة المقدسة لموسم حج 1439 بلغ 2241499، منها 1813517 بنسبة 80.9% فُسح لها بدخول مكة، و427982 بـ19.1% لم يفسح لها.

ووفقا للتقرير، استحوذت المواشي «أغنام، أبقار، جمال، خيول» على النسبة الأعلى

بـ1398687 بـ62.4%، المفسوح من الفرق البيطرية 1284382 رأسا بـ91.8% وغير المفسوح 114305 بـ8.2%. فيما بلغت الدواجن 842812 بـ37.6%، المفسوح منها 529135 بـ62.8% وغير المفسوح 313677 بـ37.2%.

سلامة الأضاحي

أوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 537718 رأس غنم، و1435 جملا، منها الإرساليات المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، والتي بلغت 92633 رأس غنم.

وبيَّنت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بداية بالمتابعة من المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وبعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها إلى مواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية، خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث.

* إجمالي المواشي والدواجن

- 2241499 رأسا

- 1813517 المفسوح

- 427982 غير المفسوح

- 1398687 المواشي

- 842812 الدواجن

Advertisements

* المفسوح لدخول مكة

- 1284382 الأغنام

- 529135 الدواجن

* غير المفسوح

- 114305 الاغنام

- 313677 الدواجن

* المواشي

- 1281115 المفسوح

- 113345 غير المفسوح

* الدواجن

- 529135 المفسوح

- 313677 غير المفسوح