600 ألف متر لفرش مساجد المملكة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بفرش مسجد التنعيم «مسجد السيدة عائشة» بمكة المكرمة، فرشا فاخرا، يغطي مساحة الجامع التي تبلغ 26000 متر مربع، في إطار مشاريع الوزارة التطويرية لجميع مرافقها الخدمية التي تيسر على ضيوف الرحمن أداء المناسك بكل يسر وسهولة خلال موسم الحج هذا العام 1440.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تلمس احتياجات المساجد لاسيما المساجد الكبرى في مكة المكرمة والمدينة النبوية وفي مختلف مناطق المملكة، حيث تم هذا العام فرش أكثر من 600 ألف متر مربع موزعة على مناطق المملكة منها: فرش مسجد العباس في الطائف بمساحة 10600 متر مربع.