600 ألف متر لفرش مساجد المملكة

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تلمس احتياجات المساجد لاسيما المساجد الكبرى في مكة المكرمة والمدينة النبوية وفي مختلف مناطق المملكة، حيث تم هذا العام فرش أكثر من 600 ألف متر مربع موزعة على مناطق المملكة منها: فرش مسجد العباس في الطائف بمساحة 10600 متر مربع.
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